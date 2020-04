Casa Sky Sport ha ospitato Riccardo Piatti, che nella sua Accademia di Bordighera cresce talenti e fenomeni del tennis da più generazioni. L'ultimo in ordine temporale è Jannik Sinner, campione Next Gen e da molti indicato quale futuro padrone del circuito: "Sinner ha ancora tanta strada, non è ancora migliorato del tutto. Tecnicamente sta crescendo, nel 2018 ho cambiato il servizio e devo dire che ne ha giovato in velocità e precisione - ha spiegato il suo coach -. Proprio sul servizio dovrà migliorare ancora tanto, ma anche con lo slice per variare i ritmi della partita. Dovrà usare anche il serve and volley, il suo gioco dovrà essere propositivo e dovrà cercare di vincere sempre il punto. Stiamo lavorando su tutti gli approcci alla rete". Diversamente da quanto si può pensare, Sinner ha impressionato Piatti non per i suoi colpi: "Sinner mi aveva colpito per la personalità piuttosto che per il talento - ha detto il coach del 18enne -. Fisicamente non era così a 13 anni e mezzo, quando l'ho conosciuto, ma ho notato subito la tenacia e la grinta. Poteva competere con ragazzi più grandi e più forti senza mai mollare. E' questo il suo grande talento. E' una fortuna averlo trovato". Recentemente, Sinner ha detto che non avrebbe firmato per chiudere la carriera con 5 Slam in bacheca: "Sinner vive per il tennis, gli piace molto giocare - ha detto Piatti -. E' una fortuna. Lo invito a casa a vedere le partite del passato, come quella tra Ljubicic-Roddick a Indian Wells. E' molto curioso, mi chiede sempre un'opinione per migliorare. E' giusto che non si ponga dei limiti in quanto a vittorie di Slam".