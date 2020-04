Roberta Vinci è stata ospite di Casa Sky Sport. L'ex tennista tarantina, cinque titoli Slam vinti in doppio e quattro Fed Cup con la maglia della Nazionale, ha ricordato la storica semifinale degli US Open 2015 vinta contro Serena Williams, esempio di resilienza in questo momento complicato per l'Italia a causa dell'emergenza coronavirus: "La mia partita con Serena è stata un esempio di resilienza: vincere non da favorita contro una grandissima giocatrice. Anche adesso, in questo periodo complicato, bisogna cercare di non mollare, lottare per uscirne vincitori, rispettando sempre le regole". Quell'avventura a New York si fermò solo in finale contro l'amica Flavia Pennetta: "La finale di New York è stata un'emozione incredibile - ha detto -. Fu un partita difficile dal punto di vista emotivo, quelle due settimane sono state fantastiche anche se ho perso. Giocare con Flavia non è stata facile, ha vinto lei perché ha meritato. E' stata un'avventura meravigliosa. L'energia sprecata con Serena in semifinale è stata tanta, ma non ero stanca".