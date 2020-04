Secondo "match" tutto in famiglia per Fabio Fognini e la moglie Flavia Pennetta, che hanno nuovamente trasformato la terrazza in un campo di tennis. E se la prima volta avevano utilizzato lo stendibiancheria in sostituzione della rete, stavolta hanno optato per il passeggino. Altra novità, l'arbitro: il cane...

In principio fu lo stendibiancheria, "the new net". Ma si fa sempre più sofisticata la sfida tutta in famiglia tra Fabio Fognini e la moglie Flavia Pennetta, stavolta la "rete" è il passeggino e c'è persino un arbitro, molto fiscale: il cane! Che ha segnato un "out" alla vincitrice degli Us Open 2015 quantomeno dubbio, roba da occhio di falco... Il messaggio della coppia, naturalmente, è molto più serio, un appello ai follower in questo drammatico periodo di emergenza per il coronavirus: "Rimanete a casa - scrivono sui social - andrà tutto bene".