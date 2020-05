Quanto sareste disposti a spendere per andare a cena con il vostro idolo? Nel caso di Eugenie Bouchard ben 85 mila dollari. La bella tennista canadese, infatti, ha promosso un'iniziativa di beneficenza con in palio una cena e le offerte dei suoi follower sono lievitate fino a raggiungere una cifra incredibile. Il pacchetto non comprende solo la cena, ma anche la possibilità di seguire l'attuale n° 332 della classifica Wta nel suo angolo durante un torneo dello Slam a scelta, oltre a volo+hotel pagati dagli sponsor. "85 mila dollari? Voi ragazzi siete pazzeschi - ha scritto Bouchard su Instagram -. Sono così orgogliosa di tutti voi per esservi uniti a me in questo progetto, non vedo l’ora di conoscere il vincitore".



La 26enne, finalista a Wimbledon nel 2014, non è del resto nuova ad appuntamenti di questo tipo. Tre anni, infatti, era uscita con lo sconosciuto (fino ad allora) John Goehrke per aver perso una scommessa su Twitter: lei aveva puntato sulla facile vittoria di Atlanta al SuperBowl LI, mentre il giovane tifoso aveva rilanciato: "Se rimontano i Patriots vieni a cena con me?". Ed effettivamente alla fine Tom Brady aveva guidato il ribaltone di New England e la canadese aveva pagato pegno: un primo incontro con Goehrke al Barclays Center, poi il secondo per costruire e consolidare quella che sarebbe diventata una bella amicizia.



Questa volta il denaro ricavato dall'offerta del misterioso follower della Bouchard sarà devoluto a una serie di associazioni no profit che si occupano tra le altre di fornire cibo ai meno fortunati e assistenza agli anziani: da Meals on Wheels America a No Kid Hungry, da America’s Food Fund a World Center Kitchen per finire a Feeding America.