In Brasile 13.140 nuovi casi e 674 vittime in più

Di Maio: "Bello vedere Italia riaprire, ma serve prudenza"

Il minsitro degli Esteri ha scritto su Facebook: "Il bollettino odierno ci fa ben sperare. Meno di 100 vittime in tutta Italia, in molte regioni i numeri sono davvero molto confortanti. La strada è giusta, non finirò mai di ripetere che serve prudenza, ma in questa prima giornata di riapertura dopo il lockdown l'Italia fa notevoli passi avanti. È stato bello vedere il Paese riaprire".