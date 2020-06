Mercoledì su Sky Sport Arena è "Nadal Day"

Aveva 18 anni compiuti da poco quando vinse il suo primo titolo Atp. Mercoledì 3 giugno ne compirà 34. Nel frattempo, Rafael Nadal da Manacor, ha messo da parte 85 tornei vinti nel circuito, compresi 19 trofei dello Slam, con una serie di record che sembra quasi impossibile abbia potuto raggiungere convivendo la stessa era di Federer e Djokovic.

Dodici vittorie al Roland Garros e undici titoli a Monte-Carlo ne fanno il più grande di sempre sulla terra rossa, e fra i grandi “terraioli” solo Borg ha vinto Wimbledon più di due volte…

Fra le partite scelte per celebrare la giornata a lui dedicata su Sky Sport Arena c’è ovviamente il suo primo Wimbledon, con il regno interrotto di Federer in uno dei match più belli di sempre, e c’è il suo primo Montecarlo, contro l’argentino Coria, che poi avrebbe battuto in finale anche a Roma un mese dopo, in quel 2005 quando iniziò a stupire il mondo. Lo stesso anno della vittoria contro Agassi in finale a Montreal.

E poi le altre bellissime sfide con Federer, nella rivalità più lunga e appassionante del tennis, ma anche quelle – soprattutto a Roma – con l’altro grande rivale Novak Djokovic.

Appuntamento dunque con il "Nadal Day", in onda mercoledì 3 giugno dall'alba. Mettetevi comodi.

