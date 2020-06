Delinato il calendario ATP dopo la sospensione da marzo a causa dell'emergenza Covid-19. Si parte il 14 agosto con il 500 di Washington, per poi giocare nella 'bolla' di New York il Masters di Cincinnati e gli US Open. In seguito si apre una mini stagione sul rosso con Madrid, Roma e Roland Garros. WTA, primo torneo a Palermo il 3 agosto