Berrettini sconfitto in finale a Berlino da Thiem

Giornate intense per Matteo Berrettini, che dopo aver giocato sulla terra in Austria a Kitzbuhel, aver vinto a Nizza sul veloce il torneo a tempo Ultimate Tennis Showdown, ha partecipato sull’erba di Berlino al Bett1 ACES. L’azzurro martedì ha battuto in semifinale Bautista Agut, ma nella finale di ieri sera (mercoledì) si è dovuto arrendere al supertiebreak al numero tre del mondo, l’austriaco Dominic Thiem. Berrettini ha vinto il primo set al tiebreak, nel quale è riuscito a rimontare da un 4-1 di svantaggio, ha perso il secondo 6-4 e nel supertiebreak finale ha perso 10-8. Le finali del torneo femminile e quella per il ¾ posto che vedeva in campo Jannik Sinner sono state annullate per maltempo.