La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: il Masters di Madrid 2020 è stato cancellato a causa del Coronavirus. La comunicazione è stata data dall'ATP e dalla WTA, visto che il torneo era un 'combined'. Inizialmente previsto per maggio, il 1000 madrileno era stato rinviato al 12 settembre, subito dopo la fine degli US Open e prima degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros, nel nuovo calendario stilato a causa dell'emergenza Covid. L'incremento del numero dei casi nella capitale e in tutta la Spagna, con le conseguenti restrizioni, hanno spinto le autorità sanitarie locali a sconsigliare gli organizzatori dal portare avanti l'evento. "La continua instabilità legata all'emergenza è troppo grande per permetterci di organizzare il torneo in completa sicurezza", ha detto il direttore Feliciano Lopez. E' stata dunque accolta la richiesta della Consejeria de Salud della Comunità Autonoma Madrid. Il Masters 1000 tornerà dunque dal 30 aprile al 9 maggio 2021 alla Caja Mágica.