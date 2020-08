Auguri campione, Federer compie 39 anni

Il compleanno più strano in un 2020 che Roger Federer archivierà, anzi ha già archiviato, con appena 6 match ufficiali, all’Australian Open. A parte una breve apparizione sui tetti di Finale Ligure non lo abbiamo più visto giocare. Avrebbe voluto tornare, dopo l’infortunio al ginocchio, a Wimbledon, per cercare di alzare il suo nono trofeo. Ma il Covid ha spinto gli organizzatori a cancellare i Championships e Federer hai poi dato l’arrivederci al 2021. Una lunga pausa che potrebbe avere conseguenze positive, allungargli la carriera come tutti i suoi fan sperano. Ma anche negative perché a 39 anni riprendere a competere non sarà facile. Questo però è un giorno da festeggiare per rendere omaggio al giocatore che più di tutti ha dato al proprio sport, facendolo crescere in popolarità e in incassi. Tra sponsor, diritti televisivi e biglietti venduti. E non solo per i suoi numeri: 103 titoli, 20 Slam, 6 Atp Finals, 310 settimane da numero 1 del mondo, per citarne alcuni. ma anche per le sue magie, la sua eleganza, in campo e fuori. le tante iniziative per il Sudafrica, dove è nata la mamma, come l'esibizione con Nadal a Città del Capo con il record di 52 mila spettatori e 3 milioni mezzo di dollari raccolti. Federer amato, Federer che ama il tennis. La voglia di fare sacrifici negli allenamenti per restare competitivo anche se ha vinto tutto. Sì, è un prescelto dagli dei del tennis ma è pur sempre un uomo, che è arrivato fin qui grazie al lavoro e alla programmazione. E quando lo rivedremo in campo avrà ancora la stessa voglia di vincere.