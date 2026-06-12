Quinto giorno di tornei sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'attenzione per quel che riguarda l'Italia sarà tutta su Mattia Bellucci . Il tennista lombardo, al suo primo quarto di finale su ebra a livello Atp, se la vedrà contro l'americano e numero 2 del seeding Taylor Fritz all'Atp 250 di Stoccarda come 3° incontro dalle ore 11. Sarà il primo confronto tra i due nel circuito. Bellucci viene dal successo in tre set contro il tedesco Hanfmann, mentre Fritz, campione i carica in quel di Stoccarda, ha sconfitto lo spagnolo Landaluce in rimonta. Partite in programma anche al 250 di 's-Hertogenbosch e al Wta 500 del Queen's.

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