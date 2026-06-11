Jannik Sinner giocherà il Giorgio Armani Tennis Classic, in programma dal 23 al 27 giugno all'Hurlingham Club di Londra. Il numero 1 al mondo, che ha deciso di non giocare nessun torneo sull'erba prima di Wimbledon, sarà dunque protagonista del torneo di esibizione insieme a Flavio Cobolli, reduce dalla finale del Roland Garros, e Luciano Darderi. Oltre ai tre azzurri, ci saranno anche Casper Ruud, Karen Khachanov, Learner Tien e Cameron Norrie. "In occasione della 32^ edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jannik Sinner nel nostro eccezionale roster di giocatori", ha detto il direttore del torneo Nikhil Waugh.