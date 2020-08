Il tennis riparte da New York: tutto LIVE su Sky

Sei mesi dopo si torna a giocare con il Master 1000 che si disputerà a New York, anziché a Cincinnati come da tradizione (dal 22 agosto su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena): Djokovic e Medvedev grandi favoriti, le speranze italiane sono riposte su Matteo Berrettini

Un tabellone di altissima qualità come da tradizione nei tornei 1000. L’ultimo ad entrare direttamente nel torneo è Lorenzo Sonego, numero 46 ATP che al primo turno affronterà lo statunitense Sandgren per la prima volta in carriera. Le speranze italiane sono riposte su Matteo Berrettini , sesta testa di serie, esentato dal primo turno che aspetta il vincente della sfida tra due qualificati.

Finalmente, dopo quasi sei mesi, tornerà a parlare il campo. Il circuito ATP riparte da New York dove in onore della bolla sanitaria si giocherà il torneo di Cincinnati .

Nella parte alta sembra un affare tra Djokovic, 1 vittoria e 5 finali a Cincinnati, e Medvedev, detentore del titolo. I due potrebbero affrontarsi in semifinale, come nel 2019 quando il russo si impose in tre set per poi trionfare in finale con Goffin.

Ci prova ancora Andy Murray che in Ohio vinse nel 2008 e nel 2011. Avendo saltato la trasferta australiana lo scozzese è al primo torneo stagionale. Molto dipenderà dall’anca, di certo l’esordio con lo statunitense Tiafoe, uno dei tennisti che è stato positivo al Covid-19 non è dei più comodi.