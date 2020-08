Internazionali di Roma, la entry list: c'è Nadal

Dopo la rinuncia a partecipare agli Us Open per via della pandemia di coronavirus, il tennista maiorchino è presente nella entry list degli Internazionali BNL d'Italia 2020 che inizieranno il 14 settembre

Rafa Nadal tornerà in campo in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il torneo che prenderà il via il 14 settembre (qualificazioni dall’11 o dal 12 settembre a seconda delle dimensioni del tabellone) e si concluderà lunedì 21 settembre, avrà tra i suoi protagonisti anche il n.1 Novak Djokovic e appunto il n.2 Rafael Nadal (campione uscente e nove volte vincitore a Roma), un’accoppiata di star che gli Us Open possono solo invidiare al torneo del Foro Italico, visto che lo spagnolo ha deciso di rinunciare alla trasferta statunitense ed esordirà dopo la pausa causata dalla pandemia proprio a Roma.