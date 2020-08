Lorenzo Sonego viene eliminato al 1° turno del Masters di Cincinnati, in corso sui campi di Flushing Meadows a New York. Il torinese è stato sconfitto 6-4, 7-6 da Tennys Sandgren. Forfait di Djokovic nel torneo di doppio per un dolore al collo. Il Masters di Cincinnati su Sky Sport Arena e Collection

Lorenzo Sonego esce di scena al 1° turno del "Western and Southern Open", primo Masters 1000 della stagione che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia non si disputa a Cincinnati ma sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 25enne torinese n.46 ATP, ha ceduto 6-4, 7-6 dopo un'ora e 44' di gioco allo statunitense Tennys Sandgren, n.55 del ranking e in tabellone grazie ad una wild card. Primo set deciso da un passaggio a vuoto di Sonego nel quarto game, con la battuta ceduta a zero: l'americano serve magnificamente con la prima (due punti persi) e chiude 6-4. Nel secondo parziale l'equilibrio regna ancora sovrano fino all'inevitabile tie-break, vinto da Sandgren, dopo tre set point sprecati da Sonego, di cui uno con un sanguinoso doppio fallo.

Berrettini, esordio al 2° turno

Dopo l'eliminazione di Caruso, in tabellone resta il solo Matteo Berrettini, che entrerà in gara direttamente al 2° turno: il 24enne romano n.8 ATP e sesta testa di serie, attende il vincente della sfida tra due giocatori proveniente dalle qualificazioni, lo statunitense (figlio d’arte) Sebastian Korda, n. 224 ATP, e il finlandese Emil Ruusuvuori, n. 101 ATP.