Berrettini ko agli ottavi con Opelka. Ok Djokovic

Si ferma la corsa di Matteo Berrettini al Masters di Cincinnati. Sul cemento di Flushing Meadows, dove si sta disputando il primo 1000 della stagione, l’azzurro è stato eliminato agli ottavi di finale dal gigante americano Reilly Opelka: 6-3 7-6(4) il punteggio in favore dello statunitense, numero 39 del ranking. Berrettini, numero 6 del seeding, ha pagato un po’ di stanchezza dopo la maratona di lunedì sera contro il finlandese Emil Ruusuvuori. Un match che si era complicato fino al 7-5 al terzo finale. Ventiquattr’ore dopo l’azzurro è tornato in campo soffrendo il servizio micidiale di Opelka (19 ace in tutto), ma anche la solidità dimostrata dall’avversario in risposta nei momenti importante. Un break ha deciso il primo parziale, poi nel secondo, chiuso al tie break, Opelka ha vinto due punti lottati dopo lunghi scambi. Si è procurato 4 match point e ha chiuso con un ace, tanto per cambiare, alla terza chance.