Djokovic soffre ma vola in finale: sfiderà Raonic

Novak Djokovic è in finale al Masters 1000 di Cincinnati per la settima volta in carriera. Il serbo ha battuto in rimonta lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, con cui aveva perso due volte negli ultimi tre confronti. Ma quanta fatica per Nole, che ha dovuto misurarsi contro un avversario ostico, ma anche con alcuni problemi fisici. Un fastidio allo stomaco e, soprattutto, al solito collo, che l'aveva già tormentato nei primi turni. Djokovic ha chiesto più volte l'intervento del fisioterapista, ha lottato e alla fine ha portato a casa il match dopo oltre 3 ore di gioco con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(0). Dopo aver perso il primo set, il serbo ha reagito nel secondo parziale e nel terzo ha avuto l'opportunità di servire per il match per primo, per poi perdere il servizio. Lo spagnolo ha sorpassato l'avversario andando a sua volta a servire per il match sul 6-5, ma il serbo ha piazzato un altro break prolungando il confronto al tie-break. A quel punto non c'è stata più partita: Bautista-Agut ha mollato e Djokovic ha chiuso con 7 punti a zero (di cui tre ace). Sabato 29 agosto (diretta su Sky) il serbo andrà a caccia del secondo titolo di Cincinnati dopo il successo nel 2018.