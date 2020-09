Zverev vola ai quarti, oggi tocca a Berrettini

Con la squalifica di Djokovic, è caccia al successore di Nadal sul trono dello Slam newyorkese. Già ai quarti il tedesco Zverev, che ha sconfitto Davidovich Fokina. Nel tabellone femminile eliminate a sorpresa Kvitova e Martic. Stasera Berrettini in campo contro Rublev. Gli US Open in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) DJOKOVIC SQUALIFICATO DAGLI US OPEN. FOTO US OPEN, RISULTATI E TABELLONE



Settima giornata degli US Open 2020, secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows nella 'bolla' di New York e rigorosamente a porte chiuse, alla luce dei protocolli attivati per contenere il Covid-19.

Con l'esclusione del super favorito alla vittoria finale Novak Djokovic - squalificato per aver scagliato, seppur involontariamente, una pallina contro una giudice di linea - cambiano drasticamente le gerarchie degli US Open, aperti ora anche ai più imprevedibili degli scenari. In attesa dell'ottavo di Matteo Berrettini, impegnato lunedì sera contro il russo Andrj Rublev, vola ai quarti il tedesco Alexander Zverev, quinta testa di serie, tra i potenziali vincitori del torneo newyorkese. Sascha si è sbarazzato in tre set (6-2, 6-2, 6-1) del 21enne iberico Alejandro Davidovich Fokina, n. 99 Atp e all'esordio a Flushing Meadows. Nella notte sarà il turno del croato Borna Coric (n.27) e del belga David Goffin (n.7), impegnati rispettivamente contro l'australiano Thompson e il canadese Shapovalov. Nel tabellone femminile vittoria della statunitense Jennifer Brady (6-1, 6-4 alla 32enne Angie Kerber, vincitrice del titolo nel 2016) e fuori anche la croata Petra Martic (n. 8 del seeding), battuta 6-3, 2-6, 6-4 dalla sorprendente kazaka Yulia Putintseva, pazza di gioia per il suo primo quarto a New York. L'altra grande sorpresa della giornata è l'eliminazione della ceca Petra Kvitova, n. 6 del tabellone, per mano dell'americana Shelby Rogers, n° 93 del ranking WTA.