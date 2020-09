Internazionali d'Italia: sorteggio del tabellone

Svelato il tabellone degli Internazionali d'Italia di tennis, in programma dal 14 al 21 settembre sui campi del Foro Italico di Roma. Su Sky oltre 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, per seguire il torneo maschile che fa parte del circuito Masters 1000. Il numero 1 del tabellone maschile è Novak Djokovic, che torna in campo dopo la squalifica agli Us Open. Il serbo, che beneficerà di un bye al primo turno, esordirà quindi al secondo. Rafa Nadal, numero 2 del seeding, giocherà contro il connazionale Carreno-Busta (che ha ricevuto un bye supplementare, in quanto semifinalista agli Us Open) nel secondo turno. In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono 7 gli azzurri in gara nel tabellone maschile. Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente quarta e settima testa di serie, debutteranno dal secondo turno. Jannik Sinner, numero 74 al mondo e in tabellone con una wild card, affronterà il francese Benoit Paire, numero 23 del ranking. Forfait di Serena Williams nel tabellone femminile. La quattro volte campionessa al Foro Italico, salterà la novantesima edizione degli Internazionali d'Italia per un infortunio al tendine d'Achille. "Mi dispiace, ma non potrò esserci. Sono molto onorata del supporto continuo dei miei tifosi a Roma, non vedo l'ora di tornare presto".