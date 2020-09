Giornata di apertura a Roma per gli Internazionali d'Italia, con nove azzurri impegnati tra primi turni e qualificazioni. Cecchinato e Musetti accedono al Main Draw, volano al secondo turno Sonego e Jasmime Paolini, out Mager, sconfitto da Dimitrov. Avanzano anche Cilic, Coric, Pavlyuchenkova e Mertens

Prima giornata degli Internazionali BNL d'Italia, che si disputeranno al Foro Italico dal 14 al al 21 settembre. In campo nove azzurri tra primi turni e qualificazioni: Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti accedono al Main Draw, volano al secondo turno Lorenzo Sonego e Jasmime Paolini, che hanno sconfitto rispettivamente il georgiano Basilashvili la lettone Sevastova. Out Gianluca Mager, ammesso al tabellone grazie a una wild card: battuto in due set dal bulgaro Grigor Dimitrov, n. 15 del seeding. Avanzano anche Cilic, Coric, Pavlyuchenkova e Mertens, da martedì l'arrivo sulla terra rossa di Roma dei big.