Lorenzo Musetti diventa il più giovane vincitore di una partita in un 1000, battendo Stan Wawrinka (17 del ranking) 6-0, 7-6 e conquistando il 2° turno degli Internazionali d'Italia. "E' il giorno più bello della mia vita", ha detto il classe 2002 a Sky Sport al termine dello storico match ROMA, OTTO ITALIANI AL 2° TURNO

Impresa di Lorenzo Musetti, che all'esordio in un main draw di un Masters 1000 si qualifica al 2° turno di Roma, prendendosi lo scalpo di un tre volte vincitore di uno Slam. Il 18enne di Carrara, n.249 ATP promosso dalle qualificazioni, ha dominato lo svizzero Stan Wawrinka (17 del ranking, finalista al Foro nel 2008), battuto 6-0, 7-6. Partenza pazzesca di Musetti: tre break consecutivi portano a un clamoroso bagel in 23' per il primo classe 2002 a giocare in un Masters 1000. Wawrinka (1 vincente e 11 errori nel 1° set) ci mette del suo, perdendo anche la battuta nel turno iniziale del secondo parziale. Stan ha un reazione d'orgoglio e si rimette in carreggiata con il break del 3-3, ma l'azzurrino dimostra personalità e lo trascina al tie-break: qui la spunta Musetti, che al 2° match ATP della carriera, scrive già una pagina importante di storia. L'azzurro, che entrerà nei primi 200 del mondo, sfiderà ora il giapponese Kei Nishikori (35 del ranking).

Musetti: "E' il giorno più bello della mia vita" "Non c'è stata partita fino all'inizio del secondo set, credo non se lo aspettasse - ha spiegato Musetti a Sky Sport -. Mi sono sentito molto forte fin dal pomeriggio, sono stato bravo a non andare fuori giri quando ha cominciato a giocare il suo tennis. Tante volte ho pensato che stavo vincendo con Wawrinka, poi ho perso il break. Avevo tutto per non farcela, ma sono rimasto concentrato e ce l'ho fatta. Per questo sono felice, perché stiamo lavorando tanto dal punto di vista mentale. E' il giorno più bello della mia vita, vincere per la prima volta a Roma è straordinario. Mi spiace non ci sia il pubblico, non ho parole. Comincio subito a pensare a Nishikori, è un avversario molto tosto e in forma. Non ho paura, sto giocando bene".