Salvatore Caruso batte in quasi 3 ore Tennys Sandgren 3-6, 6-3, 7-6 e si qualifica per il 2° turno degli Internazionali d'Italia, dove incrocerà Novak Djokovic. Donne, fuori Elisabetta Cocciaretto, battuta con un doppio 6-2 dalla romena Begu. In serata in campo Cecchinato e Musetti. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport

Caruso batte Sandgren in rimonta

Salvatore Caruso batte in rimonta Tennys Sandgren 3-6, 6-3, 7-6 e si qualifica al 2° turno degli Internazionali d'Italia. Primo set equilibrato fino al break dell'americano nel quarto game: Sandgren (49 ATP) domina al servizio e comanda gli scambi (7 vincenti a 1) e chiude 6-3 senza troppe sofferenze. Lo statunitense ha un improvviso passaggio a vuoto a metà del 2° set: con un parziale di 12 punti a zero e un break nel quinto gioco, Caruso porta a casa il parziale 6-3 e rimette le cose in parità. Nel terzo set, il siciliano perde la battuta ma si riprende subito il break: salva un match point nel nono gioco e va a vincere in rimonta al tie-break. Caruso, 87 del ranking, si regala il primo successo in un 1000 e un secondo turno contro Novak Djokovic, n° 1 del mondo e al ritorno in campo dopo la squalifica a New York. Uno il precedente, vinto da Nole al Roland Garros 2019. In serata scenderanno in campo anche Musetti (vs Wawrinka) e Cecchinato (vs Edmund): entrambi i match in diretta sui canali Sky Sport.