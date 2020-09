Fognini esce di scena al 2° turno degli Internazionali d'Italia: fatale il 7-5, 7-6 incassato dal francese Humbert. Più tardi in campo Sonego con Ruud, stasera chiude il programma del Centrale Musetti-Nishikori. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport

Quarta giornata degli Internazionali d'Italia, in corso al Foro Italico di Roma fino al 21 settembre e in diretta sui canali Sky Sport. Già qualificati agli ottavi Sinner (vs Dimitrov), Berrettini e Travaglia, questi ultimi protagonisti di un derby.