Vince ma non convince Novak Djokovic, che centra per la 14^ volta in carriera i quarti agli Internazionali d'Italia battendo in poco più di due ore il connazionale Filip Krajinovic. In serata Nadal-Lajovic. Il Masters di Roma in diretta su Sky Sport

Novak Djokovic non sbaglia e conquista il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo si è liberato del connazionale Filip Krajinovic, numero 28 del ranking, con i parziali di 7-6, 6-3. Dopo un primo set equilibrato, con un break a testa ma con Nole in grande difficoltà nel chiudere i conti (1/10 con le palle break) e costretto a una super rimonta nel tie-break, il campione degli ultimi Australian Open ha alzato il livello nel secondo parziale. Qui le imprecisioni sono diminuite, i break sono diventati due, per una vittoria non proprio convincente in poco più di due ore. Nole porta a 14 le qualificazioni consecutive ai quarti a Roma (85 in un Masters 1000): ora attende uno tra Musetti e Koepfer.