Come annunciato dal Ministro dello Sport, nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione di estendere l'apertura a mille spettatori per tutte le competizioni sportive all'aperto. Sarà possibile a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis a Roma: da rispettare le regole previste in merito a distanziamento, mascherine e posti a sedere

" Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere". Lo ha annunciato Vincenzo Spadafora , ministro per le politiche giovanili e lo sport, che ha commentato la decisione del Comitato Tecnico Scientifico dopo la riunione dello scorso martedì nella quale è stato audito il Capo Dipartimento per lo Sport.

"Un primo passo verso la normalità nello sport"

"Nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione - ha proseguito Spadafora -, ma desidero sin da subito ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato Tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l’audizione che ho richiesto. Dal confronto con i rappresentanti dei miei uffici, sono emerse le condizioni per un ulteriore approfondimento delle questioni riguardanti il mondo sportivo e per la condivisione del nostro punto di vista in merito all’esigenza di non differenziare tra eventi culturali ed eventi sportivi. Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per rendere immediatamente applicabile quanto deciso". Una decisione importante per tutto il movimento sportivo in Italia: "Si tratta di un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport", ha concluso Spadafora.