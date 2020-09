Lockdown in Israele, restrizioni in Inghilterra

Nuove restrizioni in Inghilterra, coinvolte 12 milioni di persone

Ancora nuove restrizioni per l'aumento dei contagi in Inghilterra. Il governo di Boris Johnson ha annunciato oggi una stretta da martedì 22 anche in territori aggiuntivi dell'Inghilterra settentrionale, centrale e occidentale come il Lancashire (esclusa la città di Blackpool), Merseyside (la zona intorno a Liverpool), un'ulteriore parte delle Midlands (inclusa la città di Wolverhampton) e parte dello West Yorkshire.