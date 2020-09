Simona Halep conquista per la prima volta gli Internazionali d'Italia. La romena, prima testa di serie del seeding, ha sfruttato il ritiro per infortunio di Karolina Pliskova (2 del tabellone) mentre era in vantaggio 6-0, 2-1. Alle 17 in campo Djokovic e Schwartzman (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) DJOKOVIC-SCHWARTZMAN, LA FINALE SU SKY

Simona Halep è la nuova campionessa degli Internazionali d'Italia. La romena, n°2 del mondo e prima testa di serie, ha sfruttato il ritiro in finale della ceca Karolina Pliskova, 2 del seeding, che ha abbandonato per un infortunio mentre era in svantaggio 6-0, 2-1. Partita giocata sul Centrale del Foro Italico davanti a 1000 spettatori, nel rispetto dei protocolli anti Covid. Halep, che aveva vinto il WTA di Praga dopo lockdown conquista il suo 22° trofeo della carriera, il primo a Roma dopo le due finali perse nel 2017 e 2018 con Elina Svitolina.