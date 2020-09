Prova di forza di Nadal: lascia 4 game a McDonald

Prosegue la campagna verso il 13° trionfo al Roland Garros per Rafa Nadal. Lo spagnolo, seconda testa di serie e campione in carica nello Slam parigino, ha regolato al 2° turno senza difficoltà sullo Chatrier lo statuntense Mackenzie McDonald, numero 211 ATP. 6-1, 6-0, 6-3 i parziali per il maiorchino, che ha disputato poco più di un allenamento, sbrigando la pratica in un'ora e 40', in un match in cui non ha concesso nemmeno una palla break. Rafa (16-0 al 2° turno a Parigi, in cui ha perso un solo set nel 2013 contro Klizan) attende ora uno fra Travaglia e Nishikori. Bene anche un altro ex campione del Roland Garros come Stan Wawrinka, mentre esce di scena la testa di serie numero 21 del seeding, John Isner, battuto in quattro set dal figlio d'arte Sebastian Korda (papà Petr è stato finalista a Parigi nel 1992).