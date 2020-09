Niente da fare per Lorenzo Giustino, che dopo la maratona di oltre 6 ore al debutto, perde 6-1, 7-5, 6-0 contro l'argentino Schwartzman. Donne, Errani sfiora l'impresa con Kiki Bertens. Il Roland Garros in diretta sui canali di Eurosport (210 e 211 Sky)

Quarta giornata del Roland Garros, terzo e ultimo Slam della stagione, in corso a Parigi. Si gioca eccezionalmente in autunno dopo il rinvio a causa della pandemia Covid-19. Giovedì tocca a Matteo Berrettini, settima testa di serie del seeding, che affronterà il sudafricano Lloyd Harris, numero 90 del ranking: tra i due non ci sono precedenti. Tra le donne invece in campo Jasmine Paolini, che sfiderà la ceca Petra Kvitova, n.11 WTA.