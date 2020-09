Serena Williams si è ritirata per un problema fisico dal Roland Garros, dove oggi avrebbe dovuto affrontare la bulgara Tsvetana Pironkova nel secondo turno del tabellone del singolare femminile. "E' il mio tendine d'Achille che non ha avuto il tempo di guarire dopo gli US Open", ha spiegato la campionessa americana, che al primo turno aveva battuto Kristie Ahn 7-6, 6-0