Poco più di una formalità per Novak Djokovic, che accede al 3° turno a Parigi grazie al successo per 6-1, 6-2, 6-2 sul lituano Berankis. Donne, Paolini lotta ma cede con un doppio 6-3 a Petra Kvitova. Il Roland Garros in diretta sui canali di Eurosport (210 e 211 Sky)

Quinta giornata del Roland Garros, terzo e ultimo Slam della stagione, in corso a Parigi. Sono cinque gli azzurri già ai sedicesimi: quattro nel tabellone maschile (Cecchinato, Sinner, Sonego e Travaglia, record eguagliato del 1958) e Trevisan in quello femminile.

Djokovic passeggia con Berankis Novak Djokovic risponde per le rime a Rafa Nadal, qualificandosi al 3° turno del Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha letteralmente schiantato il lituano Ricardas Berankis, 66 ATP, con i parziali di 6-1, 6-2, 6-2 in nemmeno un'ora e mezzo di gioco. Va di fretta Nole, così come aveva fatto Rafa con il malcapitato McDonald (solo 4 giochi concessi), con una partita che è stata poco più di un allenamento, centrando il 70° successo a Parigi. Dieci ace, 36 punti vinti con la prima (su 38) e sei palle break messe a segno (su 7) per il serbo, che ai sedicesimi attende il colombiano De Galan (153 del ranking), per un altro turno tutt'altro che proibitivo.

Paolini sconfitta da Kvitova Niente da fare per Jasmine Paolini, che esce a testa alta al 2° turno. La 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.94 WTA, ha ceduto con un doppio 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco, alla ceca Petra Kvitova, n.11 del ranking e 7 del seeding, semifinalista a Parigi nel 2012. I numeri fotografano il match sottolineando, la capacità di lottare su ogni punto di Jasmine, capace di annullare 14 delle 20 palle-break concesse. Proprio dalla battuta la toscana ha ricavato meno del solito: 2 ace contro 5 doppi falli, il 54% di prime in campo con il 52% dei punti vinti. Per Paolini 12 vincenti a fronte di 18 gratuiti (32 contro 36 quella di Kvitova).