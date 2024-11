Garbin: "Un sogno, ho un gruppo di campionesse"

Il capitano azzurro al termine della conquista della Billie Jean King Cup contro la Slovacchia: "È un sogno che diventa realtà. Ho un gruppo di straordinarie campionesse. Sono davvero orgogliosa di loro". Poi, proprio sul gruppo: "È la cosa più importante, ma così come i tifosi. Ricordo sempre alle ragazze di giocare anche per tutti i tifosi e di farlo sempre con il cuore"

"È un sogno che diventa realtà". Così il capitano azzurro Tathiana Garbin al termine della vittoria della Billie Jean King Cup da parte dell'Italia. Le azzurre vincono la competizione per la quinta volta nella loro storia. Decisivo il 2-0 rifilato alla Slovacchia grazie alle vittorie nel singolare di Bronzetti e Paolini. "Ho un gruppo di straordinarie campionesse – ha continuato Garbin –. Sono davvero orgogliosa di loro. È stato un viaggio incredibile, so cosa hanno dovuto superare per essere qui, per rendere reale questo sogno. La loro forza è quella di continuare sempre a migliorarsi per diventare non solo grandi giocatrici ma anche grandi persone".