Paolini: "Chiudere così l'anno è pazzesco"

La gioia di Jasmine Paolini dopo la vittoria dell'Italia contro la Slovacchia per 2-0 in finale della Billie Jean King Cup: "Chiudere così un anno è pazzesco. Voglio solamente godermi il momento. Mi sento fortunata a essere parte di questa squadra"

Per il tennis italiano è stato un anno magico. A testimoniarlo, ancora una volta, è la vittoria dell'Italia che conquista la Billie Jean King Cup per la quinta volta nella sua storia. Decisivo il 2-0 rifilato in finale alla Slovacchia. Un grandissimo risultato, nato dalle vittorie nel singolare di Bronzetti e Paolini. La stessa Jasmine che ha poi parlato al termine del match: "Chiudere così un anno è pazzesco. Non ho parole, è davvero fantastico. Adesso – ha detto Paolini – provo solamente a godermi ogni momento. Mi sento fortunata di essere parte di questa squadra. Ho vissuto una settimana davvero incredibile e portiamo un altro trofeo a casa". Per Paolini si tratta di un riscatto, considerando che lo scorso anno – sempre in finale – l'azzurra si era arresa a Leylah Fernandez: "L'anno scorso Fernandez giocò un match fantastico e fu migliore di me, mentre questa settimana è andato tutto benissimo. Sono contentissima anche per tutto il resto dello staff, non solo per le giocatrici ma anche per tutti coloro che ci sostengono ogni anno".

Paolini a Sky: "Mi ripetevo di fare l'ultimo sforzo" Intervenuta a Sky, Paolini non ha nascosto tutta la sua gioia: "Finire l'anno così è veramente un sogno – ha detto –. Finirlo con un trofeo è ancora più bello. È la competizione che guardavo quando era ragazzina e l'ho vista vincere da Sara (Errani), Roberta (Vinci), Francesca (Schiavone) e Flavia (Pennetta) contro la Russia. Essere qui adesso con il trofeo è tanta roba". Sulla sua stagione: "Il 2024 è stato un anno pazzesco. Ho giocato un tennis buono tutto l'anno. Il sorriso? Cerco di tenerlo sempre perché mi fa stare più serena. Oggi, per esempio, ero abbastanza tesa all'inizio e ripetevo a me stessa di rilassarmi, di fare un sorriso e di buttare fuori un po' di tensione. Poi quando ho iniziato a sentirmi meglio la partita è andata per il verso giusto". E sul gruppo: "È sempre una vittoria di squadre quando si gioca in team. Siamo tutte diverse e ognuna dà il suo contributo. Giochiamo insieme da parecchi anni e sono contenta di condividere con loro tutto ciò. È stata una lunga stagione, ma mi ripetevo di fare quest'ultimo sforzo".

Errani: "Settimana fantastica, un anno perfetto" "È stata una settimana fantastica per noi – ha detto Sara Errani –. Ci siamo godute ogni momento. In passato sono stata forse un po' nervosa, mentre questa volta non lo ero. Grazie a Tathiana per avermi coinvolta nuovamente nel gruppo del quale sono molto orgogliosa. Poterle aiutare, anche un minimo, è fantastico". Poi, sul suo 2024: "Non poteva essere migliore. La medaglia d'oro per me è un sogno diventata realtà ma lo è altrettanto questo titolo. Tutto questo è qualcosa di davvero speciale".

Cocciaretto: "Gruppo di persone straordinarie" Queste, invece, le parole di Elisabetta Cocciaretto: "Sono molto felice di condividere questo momento con tutta la squadra – ha detto al termine della vittoria –. Non sono solamente delle ottime giocatrici ma delle straordinarie persone. È stato bellissimo condividere questo percorso". Eppure, l'avventura non era partita bene con la sconfitta contro Shibahara : "Ho dimenticato la sconfitta e ho provato a concentrarmi sul presente. Penso di esserci riuscita", ha concluso.