Troppo Rafa Nadal per Stefano Travaglia, che cede al 3° turno del Roland Garros contro il Re dello Chatrier. Sul Centrale parigino, il 28enne di Ascoli Piceno, n.74 ATP e mai così avanti in uno Slam, ha ceduto 6-1, 6-4, 6-0 in un'ora e 35' di gioco al dodici volte vincitore dello Slam sul rosso, numero 2 del ranking e del seeding. Rafa, che non ha concesso nemmeno una palla break, se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda, 20 anni, figlio d'arte (papà Petr fu finalista a Parigi nel 1992) e numero 213 del ranking ATP, per la prima volta così avanti in uno Slam. Tra i due non ci sono precedenti.