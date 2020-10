Martina Trevisan compie un capolavoro: batte con un doppio 6-4 l'olandese Kiki Bertens e si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros. In campo oggi anche Sinner contro Zverev e Sonego contro Schwartzman. Il Roland Garros in diretta sui canali di Eurosport (210 e 211 Sky)

Prosegue la favola parigina di Martina Trevisan, che si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam. La 26enne di Firenze, n.159 del ranking, ha battuto 6-4, 6-4 l'olandese Kiki Bertens, quinta testa di serie del seeding e semifinalista al Roland Garros nel 2016. Proveniente dalle qualificazioni, l'azzurra ha vinto la settima partita di fila, prendendosi un altro scalpo eccellente dopo quelli di Giorgi, Gauff e Sakkari (annullando anche due match point con la greca). Trevisan, che con questo successo entrerà per la prima volta nei Top 100 (best ranking), 'vendica' così il ko subito da Sara Errani con la Bertens, in un match terminato tra le polemiche, con l'olandese uscita dal campo in sedia a rotelle. Primo set con tanti errori nei turni di battuta: Martina sbaglia meno, strappa tre volte il servizio a Bertens e chiude 6-4. L'azzurra gioca sulle ali dell'entusiasmo e piazza il break anche in apertura del secondo set, ma viene subito ripresa. Trevisan strappa il servizio anche nell'ottavo game, ma quando va a servire per il match, trema: l'italiana però piazza l'ennesimo break nel gioco seguente, chiudendo 6-4 e scrivendo una pagina di storia. Ai quarti l'attende un'altra sorpresa, ovvero la polacca Iga Swiatek, che ha letteralmente scherzato (6-1, 6-2) con la prima testa di serie del torneo, la romena Simona Halep.