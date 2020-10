Roland Garros, Sinner-Nadal LIVE

Jannik Sinner sfida il 12 volte campione Rafa Nadal per un posto in semifinale al Roland Garros. Sul Centrale di Parigi, l'azzurro cerca un'impresa contro il Re del rosso, a caccia del 20° Slam della carriera. Già in semifinale l'argentino Schwartzman, che ha regolato in 5 set Dominic Thiem. Il match in diretta su Eurosport 1, canale 210 Sky. La cronaca con il nostro liveblog