Tsitsipas-Djokovic è la seconda semifinale maschile del Roland Garros. Il greco ha superato in tre set il russo Rublev, mentre il n°1 del mondo ha regolato lo spagnolo Carreno Busta. Venerdì in programma anche Nadal-Schwartzman. Donne, avanzano Kvitova e Kenin. Il Roland Garros in diretta su Eurosport (canale 210 Sky)