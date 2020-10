Il Re è tornato: Nadal in finale per la 13^ volta

Rafa Nadal non lascia scampo a Diego Schwartzman, battuto 6-3, 6-3, 7-6 nella semifinale del Roland Garros: per lo spagnolo si tratta della 13^ finale a Parigi, dove andrà a caccia del 20° Slam. Nell'altra semifinale, Djokovic sfida Tsitsipas

Rafa Nadal si è qualficato per la finale del Roland Garros. Il maiorchino, numero 2 del mondo, ha superato 6-3, 6-3, 7-6 l'argentino Diego Schwartzman, dodicesima testa di serie del seeding. Per lo spagnolo, 12 volte vincitore sullo Chatrier, si tratta della 13^ finale dal 2005 a Parigi: in tutte le occasioni ha vinto. In caso di successo, Nadal raggiungerebbe a quota 20 Slam Roger Federer.