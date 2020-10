Iga Swiatek regina di Parigi: Kenin ko in due set

Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros: la 19enne di Varsavia, numero 56 del mondo e al primo titolo della carriera, ha sconfitto in finale la statunitense Sofia Kenin 6-4, 6-1. È la prima volta nella storia che una tennista polacca conquista un titolo del Grande Slam. Iga è anche la più giovane ad imporsi a Parigi dopo Monica Seles nel 1992. Un cammino trionfale per la nuova regina di Parigi, che ha perso soltanto 28 giochi e non ha mai ceduto un set in tutto il torneo. E ora salirà alla 17^ posizione del ranking.