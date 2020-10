Altro squillo di Musetti: Cuevas ko e 2° turno

Prosegue il momento magico dei teenager del tennis italiano. Dopo i quarti al Roland Garros di Jannik Sinner, porta il suo mattoncino anche Lorenzo Musetti. Il 18enne di Carrara, n. 143 del ranking, si è qualificato per il 2° turno del "Sardegna Open”, nuovo ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa al Forte Village di Pula. Musetti, reduce dagli ottavi a Roma dopo aver battuto Wawrinka e Nishikori e dal trionfo nel Challenger di Forlì (primo in carriera), ha sconfitto 7-6, 7-5 uno specialista del 'rosso' come l’uruguaiano Pablo Cuevas, n.63 ATP ed ottava testa di serie. Musetti, che disputerà anche il doppio insieme a Fabio Fognini (testa di serie n°1 in singolare), affronterà al 2° turno il vincente del derby italiano tra Pellegrini e Travaglia.