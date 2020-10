Lorenzo Sonego esce di scena al 2° turno del Sardegna Open, in corso sul rosso del Forte Village a Pula: fatale al torinese il ko in tre set subito dal ceco Vesely. Fuori anche Caruso, che al debutto cede 6-0, 6-4 al tedesco Hanfmann

Giornata da dimenticare per gli italiani impegnati "Sardegna Open”, nuovo ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa al Forte Village di Pula. Dopo il forfait di Fabio Fognini, risultato positivo al Covid, sono arrivate le eliminazioni di Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso. Il 25enne torinese, n.42 ATP (anche lui best ranking proprio questa settimana) e quinto favorito del seeding, reduce dagli ottavi al Roland Garros, ha ceduto al 2° turno per 6-4, 3-6, 6-1, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, al ceco Jiri Vesely, n.67 del ranking. Ko all'esordio invece per Caruso, n.77 ATP e reduce dalla finale nel challenger di Parma, che si è arreso nettamente con i parziali di 6-0, 6-4, in un’ora e 25 minuti di gioco, al tedesco Yannick Hanfmann, n.101 del ranking e finalista il mese scorso nell’ATP di Kitzbuhel.