Traguardo storico per Rafa Nadal, che batte a fatica Feliciano Lopez nel 2° turno di Bercy, conquistando la vittoria n° 1000 a livello ATP. Per lo spagnolo, che non si è mai imposto nel Masters parigino, c'è ora l'ostacolo Thompson

Ha rischiato grosso, ma alla fine Rafa Nadal ha tagliato un traguardo storico, quello delle 1000 vittorie ATP in carriera. Lo spagnolo, n.2 del ranking, ha debuttato con una vittoria soffertissima ai danni del connazionale Feliciano Lopez, n.64 ATP, con cui aveva perso gli ultimi due incontri sul veloce. Rafa è andato sotto nel primo set, riuscendo a spuntarla nel secondo solo al tie-break. Nadal ha chiuso 4-6, 7-6, 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia, entrando così nel ristretto club di coloro che hanno accumulato almeno 1000 successi nel circus. A guidare la classifica Jimmy Connors con 1274, seguito da Roger Federer (1242) e Ivan Lendl (1068). Il primo successo del maiorchino a livello ATP risale al 2002 contro il paraguaiano Delgado al torneo di Maiorca. Rafa, che non giocava sul veloce da otto mesi (addirittura 11 se contiamo l'indoor), vuole sfatare il tabù parigino, lui che in bacheca vanta 13 Roland Garros ma nessun 1000 di Bercy, unico mai vinto in carriera. Il prossimo ostacolo, non trascendentale, sarà rappresentato dall'australiano Jordan Thompson.