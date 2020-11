Terza giornata del “ Rolex Paris Masters ”, ultimo ATP Masters 1000 di quest’anno che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi-Bercy. Tutto in diretta esclusiva su Sky Sport . Niente da fare per Sonego , ultimo tennista italiano in tabellone.

Sonego lotta ma cede a De Minaur

Lorenzo Sonego esce di scena al secondo turno a Parigi. Il 25enne torinese, n.32 ATP, best ranking dopo la finale raggiunta nel “500” di Vienna la scorsa settimana, è stato battuto 6-3, 7-5 in meno di un'ora e mezza di gioco dall’australiano Alex De Minaur, n.25 del ranking e 16 del seeding, che al debutto aveva già sconfitto Stefano Travaglia. Primo set in cui Sonego concede subito un break ed è costretto ad inseguire: De Minaur non concede praticamente nulla al servizio e nel nono gioco chiude i conti strappando ancora una volta la battuta al rivale per il 6-3 finale. L'australiano gioca con grande profondità e sicurezza, il finalista di Vienna però non molla di un centimetro: fatale è però il 12° gioco, vinto da De Minaur a zero, che elimina l'ultimo azzurro in tabellone a Bercy. L'australiano se la vedrà con Daniil Medvedev, numero 5 del seeding, che ha usufruito del ritiro di Kevin Anderson.