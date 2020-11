Prosegue il tabù al Masters di Bercy per Rafa Nadal, battuto in semifinale da Sascha Zverev con i parziali di 6-4, 7-5. In finale il tedesco se la vedrà con Daniil Medvedev, che ha regolato Milos Raonic 6-4, 7-6. La finale in diretta domenica dalle 15 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno MASTERS PARIGI SU SKY: GUIDA TV

Sarà Medvedev-Zverev la finale del Masters di Bercy, ultimo 1000 della stagione, in corso sul veloce indoor del Palais Omnisports di Parigi (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, domenica dalle ore 15). Sei i precedenti, con il tedesco che conduce 5-1.

Nadal si arrende a Zverev 6-4, 7-5 Prosegue la maledizione di Bercy per Rafa Nadal, che fallisce l'assalto al 36° Masters della carriera, il primo sul cemento parigino. A fermare la corsa in semifinale del 13 volte vincitore del Roland Garros ci ha pensato Sascha Zverev, che si è imposto 6-4, 7-5, allungando a 12 la striscia di vittorie consecutive dopo i due trionfi a Colonia. Decisivi i 13 ace e i 37 vincenti in un match di altissimo livello del tedesco, che andrà a caccia del quarto 1000 in carriera. Primo set praticamente perfetto per Sascha, che strappa a zero la battuta al rivale nel 3° game e (anche) grazie ai 9 ace e ai soli 3 punti persi con la prima, chiude 6-4. Zverev è chirurgico anche nel secondo parziale e alla prima occasione, ancora nel terzo game, piazza nuovamente un break e allunga. Appena il tedesco scende di intensità, Nadal ne approfitta e recupera il break nell'ottavo gioco. Sascha però se lo riprende poco dopo e chiude 7-5 in poco più di un'ora e mezza di gioco, volando in finale per la prima volta a Bercy, la settima a livello 1000.

Medvedev batte Raonic 6-4, 7-6 Daniil Medvedev torna in finale a 13 mesi di distanza grazie al successo in semifinale per 6-4, 7-6 su Milos Raonic. Il russo, terza testa di serie, ha salvato sei delle sette palle break concesse, fermando la corsa del canadese, finalista a Bercy nel 2014. Medvedev giocherà la quarta finale in un torneo Masters 1000 e domenica andrà a caccia del terzo titolo di categoria, l’ottavo in carriera. Non solo, il russo ha superato Roger Federer, infortunato e fermo fino al 2021, issandosi al quarto posto del ranking ATP.