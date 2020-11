Esordio semplice per il numero 1 del mondo Novak Djokovic, che si libera del debuttante Diego Schwartzman con i parziali di 6-3, 6-2 in appena 78' di gioco. Alle 21 la sfida tra Medvedev e Zverev, rivincita della finale di Bercy: match in diretta su Sky Sport Arena

Seconda giornata delle ATP Finals, con protagonista il girone Tokyo 1970. Martedì invece toccherà al gruppo Londra 2020, con la grande sfida del pomeriggio tra Rafa Nadal e Dominic Thiem ad aprire il programma.

Djokovic, esordio agevole con Schwartzman

Tutto semplice per Novak Djokovic, che batte il debuttante argentino Diego Schwartzman 6-3, 6-2 nel turno inaugurale del gruppo Tokyo e comincia nel migliore dei modi l'inseguimento al sesto titolo alle ATP Finals. Nole parte al rallentatore, cedendo la battuta al terzo game, ma si riprende il break subito dopo. Il numero 1 del mondo non spinge più di tanto sull'acceleratore, ma appena alza il livello (75% di punti con la prima, 60% con la seconda e 12 vincenti) si prende un altro break nell'ottavo gioco, chiudendo 6-3 in poco più di quaranta minuti. Djokovic mette il pilota automatico e va subito avanti di un break anche nel secondo parziale. Schwartzman non ha soluzioni all'altezza per contrastare il gioco del numero 1 del mondo, che breakka ancora nel 5° game e chiude in scioltezza 6-2 in appena 78' di gioco. Per il serbo si tratta della 36^ vittoria alle Finals, la 40^ del 2020, arrivata dopo la scoppola ricevuta a Vienna da Sonego. I prossimi impegni per Djokovic, però, si preannunciano decisamente più complicati.