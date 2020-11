Il programma alla O2 Arena di Londra si apre con un grande classico del tennis, quello tra Rafa Nadal e Dominic Thiem: chi vince ha un piede un semifinale. In serata alle 21 spareggio per restare attaccati alla qualificazione tra il campione in carica Tsitsipas e il russo Rublev. Le ATP Finals su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

ATP FINALS, IL PROGRAMMA COMPLETO