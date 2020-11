Nadal ko, Thiem vince in due set

Dominic Thiem vola virtualmente in semifinale alle Finals dopo il 7-6, 7-6 rifilato a Rafa Nadal nel secondo turno di round robin, al termine di uno dei match più belli del 2020. Primo set estremamente equilibrato e di altissimo livello di gioco, con i turni di servizio che filano via lisci senza lasciare opportunità a chi risponde e righe spazzolate da entrambe le parti. Si va al tie-break, dove un Nadal in versione 'serve and volley' (20 volte a rete) non sfrutta due set point e deve arrendersi 9-7 a un Thiem sontuoso (solo 7 punti persi con la prima) dopo oltre un'ora e 10' di lotta. L'austriaco salva subito una palla break nel gioco di apertura del secondo parziale, ma non può nulla nel settimo game, quando un paio di errori lo condannano. Nadal però non ne approfitta e arriva subito il controbreak: un passaggio a vuoto nel turno successivo di battuta (nastro sfavorevole e raro smash sbagliato) procurano tre match-point per Thiem, cancellati con classe dal numero 2 del mondo, che si rifugia nel tie-break. L'austriaco si dimostra ancora una volta più freddo, chiude 7-4 dopo due ore e 25' di meravigliosa battaglia. Rafa chiuderà il suo round robin giovedì contro Tsitsipas (5-1 i precedenti) con l'obbligo di vittoria, Dominic affronterà Rublev (2-2) con il pass della semifinale praticamente già in tasca.