Sascha Zverev soffre tre set ma batte Diego Schwartzman, restando in corsa per un posto in semifinale. Alle 21 Djokovic e Medvedev si giocano il primo pass per entrare tra i migliori quattro del torneo.

Quarta giornata delle ATP Finals, con protagonista il girone Tokyo 1970. Giovedì invece toccherà al gruppo Londra 2020, con la grande sfida in serata tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas a chiudere il programma: in palio l'ultimo posto per le semifinali.

Zverev batte Schwartzman in tre set

Alexander Zverev resta in corsa per un posto alle semifinali delle Finals. Il tedesco ha sconfitto 6-3, 4-6, 6-3 Diego Schwartzman, con 'el Peque' praticamente eliminato. L'argentino annulla subito una palla break e poi è bravo a sfruttare il nervosismo del rivale, che perde la battuta già nel terzo game. Sascha però si riprende subito il break e lo bissa nel sesto gioco, allungando fino al 6-3 con cui chiude il primo set in 39', pur senza entusiasmare (3 doppi falli e il 40% di punti vinti con la seconda). Nel secondo parziale Zverev va avanti di un break dopo tre giochi, ma spreca tutto con un turno di servizio tremendo. Schwartzman non si fa pregare, breakka ancora il rivale e si rimette in partita sul 6-4. Il tedesco furioso (pallata in tribuna e warning) si dà una calmata e nel quinto game del terzo set trova un paio di magie e il break che gli ridà fiducia. L'argentino si spegne, perde ancora la battuta e cede 6-3 in due ore e 11'. Sascha chiuderà il suo torneo venerdì affrontando Djokovic (2-3 i precedenti) con l'obbligo di vittoria, mentre per Schwartzman l'ultimo ostacolo sarà Medvedev, con cui ha perso tutti e quattro i match finora giocati.