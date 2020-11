Giornata di semifinali alle ATP Finals di Londra . In campo per la prima volta dal 2004 i primi quattro giocatori del mondo. Alle 21 chiude il programma alla O2 Arena la riedizione della finale degli US Open 2019 tra Rafa Nadal e Daniil Medvedev.

Thiem batte Djokovic 7-5, 6-7, 7-6

Dominic Thiem batte 7-5, 6-7, 7-6 il n° 1 del mondo, Novak Djokovic e centra per la seconda volta consecutiva la finale alle ATP Finals, dove domenica cercherà il primo trionfo in carriera. Al termine di una strepitosa battaglia di quasi tre ore, dove si è visto un tennis di altissimo livello, Thiem la spunta e attende uno tra Medvedev e Nadal. Avvio molto equilibrato, con pochi punti concessi nei propri turni di battuta. Si prosegue appaiati fino al 5-5, senza alcuna palla break: Thiem sfrutta il primo tentativo e poi è freddo a chiudere il primo set 7-5, grazie a 10 degli ultimi 13 punti messi a segno. L'austriaco ha un'altra opportunità all'inizio del secondo set, ma la vanifica con tre errori consecutivi. La prima palla break per Nole arriva dopo un'ora e 20' di gioco, annullata da un Thiem praticamente perfetto al servizio. In un set fotocopia del primo, è questa volta il serbo ad avere due opportunità di chiudere il parziale, cancellate ancora una volta dal vincitore degli ultimi US Open. Questa volta si va al tie-break, dove al termine di una drammatica battaglia, Thiem spreca quattro match-point (di cui uno con un sanguinoso doppio fallo) e cede 12-10, rimettendo così in partita il 'cannibale' serbo. Il terzo set fila via veloce e senza palle break, grazie alla stratosferica precisione al servizio dei protagonisti, entrambi sopra l'80% di punti raccolti con la prima. Si va ancora una volta al tie-break: l'austriaco rimonta da 0-4 e chiude i conti, centrando la 300^ vittoria della carriera e bissando la finale di dodici mesi fa, quando perse da Tsitsipas. Nole fallisce invece l'assalto al sesto titolo alle Finals, che gli avrebbe consentito di eguagliare Roger Federer.