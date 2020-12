Il libro, "Le leggende del tennis. Game, set, match"

Non può esserci un presente senza custodire il ricordo del passato. Quello che oggi siamo è il frutto degli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni. Così anche nel tennis. Quello che oggi viene rappresentato nei grandi tornei del circuito mondiale è il patrimonio ereditato dalla crescita tecnica e mediatica acquisita attraverso lo spettacolo offerto dai campioni del passato. Per questo ho pensato fosse doveroso intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo. Affondando le radici di questo libro fino a mezzo secolo fa, quando il tennis sancì la storica nascita dell'Era Open, ovvero il passaggio al professionismo. Quei mitici anni Sessanta, da Rod Laver a Nicola Pietrangeli, con cui cominciare il racconto fino ai giorni nostri.

La scelta delle leggende tiene conto non solo del numero delle vittorie nelle prove dello Slam, ovvero i quattro più prestigiosi tornei al mondo, ma anche dell'evoluzione tennistica di Darwin. Perchè non ci sarebbe stata la perfezione di Federer, se prima non fosse emersa la purezza dei gesti tecnici di Sampras che, a sua volta, si ispirava alla classe immensa di Rod Laver. Così come la scelta delle leggende non può prescindere dagli epici duelli degli anni Settanta, da Evert-Navratilova a Borg-McEnroe. Rivalità che hanno segnato un'epoca. Dalle racchette in legno ai micidiali attrezzi tecnologici di oggi. Mezzo secolo per rivoluzionare tutto. Da un fighter come Connors all'ossessione della vittoria di Lendl. Da un kid ribelle di Las Vegas come Agassi all'urlo di Becker per trionfare a 17 anni a Wimbledon. Dal dominio della Graf all'accoltellamento della Seles in campo. Dal mito Borg apripista anche di due numeri uno svedesi come Wilander e Edberg alla bellezza che stendeva della Sharapova. Includendo la meraviglia delle vittorie a Parigi e New York di due ragazze italiane, Pennetta e Schiavone, che hanno scaldato il cuore. Non solo vittorie, ma anche il sacrificio per arrivarci, fin dall'infanzia. Una strada lunga, tortuosa. Sudore e rinunce, in cui la carriera e, di conseguenza la vita, si decide in pochi punti che fanno l'abissale differenza. Non solo diritto e rovescio, molto di più: una componente mentale che gioca il ruolo predominante. Solo chi è passato in quel percorso può conoscerne il peso schiacciante. Storie di gioia e sofferenza, alimentate sempre da una spinta: la passione, imprescindibile per accompagnare ogni diversa epoca del tennis.